حريق الوادي: ارتفاع حالات الوفيات إلى 8 أطفال حديثي الولادة

ارتفعت، حصيلة ضحايا حريق جناح الولادة، بمستشفى الأم بشير بن ناصر، بولاية الوادي.

وحسب المعلومات المتوفرة، لدى النهار، فإن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 8 مواليد جدد، حسب حصيلة جديدة.

وتضيف المصادر، أن المواليد الجدد، تعرضوا لاحتراق كلّي، صعب من معرفة نسبهم.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن الأسباب الأولية للحريق، هو شرارة كهربائية.

وتتوافد من جهتها، العائلات على مصلحة الولادة، والذين يتواجدون في حالات هيستيرية.

ويضيف المصدر، أن هناك تكتم كبير في إعطاء المعلومات، مشيرا إلى وجود تعزيزات أمنية مشددة في المكان.