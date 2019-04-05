حريق بأحد محلات “ريتاج مول” بعلي منجلي في قسنطينة

شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، حريق هائل بأحد المحلات في المركز التجاري ريتاج مول بمدينة علي منجلي، في ولاية قسنطينة.

الحريق، الذي نشب داخل محل لبيع الملابس الرجالية بالطابق الأرضي، كاد أن يودي بحياة شخصين من أصحاب المحل الذين عمدوا على اخماد الحريق الذي التهم جل ارزاقهم لولا تدخل حراس المركز لاجلائهم.

خلف الحريق، إصابة ضحيتين بحروق متفاوتة الخطورة، الضحية الأولى أصيب بحروق من الدرجة الثانية، أما الضحية الثانية كان له اختناق وصعوبة في التنفس.

مصالح الحماية المدنية تدخلت فور وقوع الحادث، وتم الدفع بواسطة شاحنتين من أجل السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحلات التجارية المجاورة.

من جهته قدمت للضحيتين الاسعافات الاولية من طرف طبيب الحماية المدنية ونقولو الى مستشفى علي منجلي