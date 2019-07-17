حريق بالمسجد الحسيني التاريخي وسط عمان في الأردن

أفادت وسائل إعلام أردينة، مساء يوم الأربعاء، بأن حريقا محدودا شب في المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني الاردني، إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، أخمدت حريقا محدودا في المسجد الحسيني.

ألسنة اللهب طالت الطابق الثاني الذي تقدر مساحته بـ 50 مترا مربعا، ويحتوي على مكتبة ولم تنتج عن الحريق أي إصابات.

قامت كوادر الدفاع المدني بعمليات طرد للدخان الذي انتشر في المسجد بسبب الحريق.

وصرحت بأنه سيتم تشكيل لجنة مختصة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور وثقت ألسنة اللهب التي التهمت جزءا محدودا من المسجد.