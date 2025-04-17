حريق بشقة و اسعاف عشريني تعرض للاختناق بقسنطينة

نشب اليوم الخميس حريق على مستوى شقة بالطابق الثاني لعمارة متكونة من طابق ارضي +05 بالمدينة الجديدة علي منجلي ولاية قسنطينة

وحسب بيان للحماية المدنية فقد أدى الحادث إلى احتراق كلي لمطبخ مع اسوداد جدران الشقة.

كما تم اسعاف شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 21 سنة له صعوبة في التنفس جراء استنشاق الدخان.

هذا وقد تمكنت مصالح الحماية المدنية من اخماد الحريق، مع القيام بعملية التقليب و الحراسة حتى التأكد من الإخماد التام و حماية باقي البناية.