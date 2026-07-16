حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة.. وزيرة التضامن تطمئن على المصابين

تنقلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا، للوقوف على الحالة الصحية للمصابين في حادث نشوب حريق مهول على مستوى مؤسسة الطفولة المسعفة، والذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية بهذه المؤسسة الاستشفائية، وذلك عقب زيارتها لمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة.

وبعد وقوفها على الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الحروق بزرالدة والمستشفى الجامعي مصطفى باشا. للإطمئنان على كل الحالات، وقفت على نقل بعض الحالات المطمئنة إلى مؤسسات لتلقي المرافقة الصحية والنفسية .

حيث أسدت مولوجي تعليمات لمصالح القطاع بتوفير كل أشكال الدعم والمرافقة اللازمة للمصابين.

كما أعربت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن بالغ تأثرها بهذا المصاب الأليم. و تقدمت باسمها وباسم كافة إطارات وموظفي القطاع، بأصدق عبارات التعازي وصادق المواساة. إلى عائلات الضحايا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور