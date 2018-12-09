حريق بمستشفى الأم والطفل بجسر قسنطينة

الوطني
  • -
  • 0
حريق بمستشفى الأم والطفل بجسر قسنطينة
بقلم أمينة داودي

نشب صبيحة اليوم حريق مهول بالطابق الأرضي بمستشفى الأم والطفل بجسر قسنطينة في العاصمة مخلفا خسائر مادية.

وقال خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالحماية المدنية، أن الحريق نشب على الساعة الثامنة صباحا، في الطابق الأرضي.

مضيفا أنه يحتوي على غرفتين وأرشيف، أين أتت النيران على كافة الأرشيف المتواجد بالمستشفى.

مشيرا إلى أن الخسائر كانت مادية وتمثلت في الأرشيف فقط، مع تسجيل ذعر وهلع النسوة والعاملات في المستشفى.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com