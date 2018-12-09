حريق بمستشفى الأم والطفل بجسر قسنطينة
نشب صبيحة اليوم حريق مهول بالطابق الأرضي بمستشفى الأم والطفل بجسر قسنطينة في العاصمة مخلفا خسائر مادية.
وقال خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالحماية المدنية، أن الحريق نشب على الساعة الثامنة صباحا، في الطابق الأرضي.
مضيفا أنه يحتوي على غرفتين وأرشيف، أين أتت النيران على كافة الأرشيف المتواجد بالمستشفى.
مشيرا إلى أن الخسائر كانت مادية وتمثلت في الأرشيف فقط، مع تسجيل ذعر وهلع النسوة والعاملات في المستشفى.
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