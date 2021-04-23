حريق بمستشفى كورونا في الهند يودي بحياة 12 شخصا

لقي 12 شخصا مصرعهم الجمعة، في حريق شبّ بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في الهند ، حيث سجلت الإصابات رقما قياسيا.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء، أن الحريق إندلع في وحدة للرعاية بمستشفى في إحدى ضواحي مدينة مومباي.

وأضاف المسؤول، أن الحريق تسبب في وفاة 12 شخصا، وهو الأحدث ضمن سلسلة حوادث تعرضت لها المنشآت الصحية المكتظة.

فقد لقي 22 مريضا بكورونا حتفهم يوم الأربعاء في مستشفى عام بولاية ماهاراشترا عندما نفدت إمدادات الأكسجين بسبب تسرب في خزان الأكسجين.

وقال مسؤولون صحيون في الهند، إنهم يواجهون أزمة، حيث امتلأت معظم المستشفيات، في الوقت الذي تنفد فيه إمداداتها من الأكسجين.

وسجلت الهند اليوم الجمعة، أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، كما قفزت الوفيات اليومية بالفيروس قفزة قياسية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن السلطات سجلت 332730 إصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 16 مليون حالة.

وزادت الوفيات 2263 ليبلغ الإجمالي 186920 حالة.