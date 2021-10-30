حريق بمصنع “BIMO” بالمنطقة الصناعية بابا علي في العاصمة

إندلع مساء اليوم السبت حريق على مستوى مخزن مواد أولية تابع لمصانع الحلوى “bimo” بالمنطقة الصناعية بابا علي بالعاصمة. كما تسبب الحادث في خسائر مادية كبيرة دون تسجيل خسائر بشرية.

وحسب مصالح الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق المصنع مدعمة بوحدة بئر توتة مدعمة بوسائل الوحدة الرئيسية. العملية دامت قرابة 5 ساعات وتمكنت من إنقاذ بقية المصنع و مؤسسات مجاورة.

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كما سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة 36 شخصا و اخماد 1768 حريق منها منزلية صناعية. وحرائق مختلفـة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 الى 23 أكتوبر 2021.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد سجلت ذات المصالح 21947 تدخلا وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2354 تـدخـل من أجل 1314 حادث مرور. أدت إلى وفاة 36 شخص و جرح 1631 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

في حين أثقل حصــيلة سجلت في ولايـة باتنة بوفاة 4 اشخاص في مكان الحادث. و جرح 61 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 54 حوادث مرور.

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