حريق بوحدة الانابيب غير الملحمة TSS بمركب الحجار
بقلم ناصر قلال
اندلع امسية اليوم حريق بالطابق السفلي على مستوى وحدة الانابيب غير ملحمة TSS بمركب الحجار للحديد والصلب دون تسجيل خسائر .
اين تدخلت مصالح الحماية المدينة وحدة الحجار مدعمين بوحدة الحماية المدينة التابعة لمركب الحجار. اين تم السيطرة على الحريق واخماذه دون تسجيل خسائر بشرية او إصابة اي عامل بالوحدة.
هذا و قد تنقل والي عنابة رفقة المصالح الأمنية وإطارات المركب لمكان الحريق. أين تم فتح تحقيق لمعرفة الاسباب وراء الحريق.
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