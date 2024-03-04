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أخبار الجزائر

 حريق بوحدة الانابيب غير الملحمة TSS بمركب الحجار

بقلم ناصر قلال
 حريق بوحدة الانابيب غير الملحمة TSS بمركب الحجار
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اندلع امسية اليوم حريق بالطابق السفلي على مستوى وحدة الانابيب غير ملحمة TSS بمركب الحجار للحديد والصلب دون تسجيل خسائر .

اين تدخلت مصالح الحماية المدينة وحدة الحجار مدعمين بوحدة الحماية المدينة التابعة لمركب الحجار. اين تم السيطرة على الحريق واخماذه دون تسجيل خسائر بشرية او إصابة اي عامل بالوحدة.
هذا و قد تنقل والي عنابة رفقة المصالح الأمنية وإطارات المركب لمكان الحريق. أين تم فتح تحقيق لمعرفة الاسباب وراء الحريق.

رابط دائم : https://nhar.tv/xx2nt
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