 حريق بوحدة الانابيب غير الملحمة TSS بمركب الحجار

اندلع امسية اليوم حريق بالطابق السفلي على مستوى وحدة الانابيب غير ملحمة TSS بمركب الحجار للحديد والصلب دون تسجيل خسائر .

اين تدخلت مصالح الحماية المدينة وحدة الحجار مدعمين بوحدة الحماية المدينة التابعة لمركب الحجار. اين تم السيطرة على الحريق واخماذه دون تسجيل خسائر بشرية او إصابة اي عامل بالوحدة.

هذا و قد تنقل والي عنابة رفقة المصالح الأمنية وإطارات المركب لمكان الحريق. أين تم فتح تحقيق لمعرفة الاسباب وراء الحريق.