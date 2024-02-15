حريق بورشة لتصنيع المنشفات وتخزين المادة الأولية في قسنطينة 

إندلع حريق مساء اليوم على مستوى ورشة لتصنيع المنشفات وتخزين المادة الأولية بولاية قسنطينة.

وحسب مصالح الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 19سا و43 د، من اجل إخماد حريق شب بورشة بالطابق الأول لتصنيع المنشفات و تخزين مادة القطن بمنطقة النشاطات بلدية ودائرة عين عبيد.

لتتمكن ذات المصالح في حدود الساعة 21سا و00د من إخماد الحريق نهائيا على دون تسجيل خسائر بشرية.

العملية تمت تسخير لها 7 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.