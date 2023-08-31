حريق جوهانسبورغ.. الرئيس تبون يعزي نظيره الجنوب إفريقي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، برسالة تعزية إلى نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا. وهذا على إثر الحريق الذي خلف العديد من الضحايا والجرحى في العاصمة جوهانسبورغ.

وجاء في برقية التعزية: “تلقينا ببالغ الاسى و الحزن نبأ الفاجعة التي هزت العاصمة جوهانسبورغ جراء الحريق الهائل الذي التهم العديد من الضحايا “.

وأضاف رئيس الجمهورية: “وأمام هذه المأساة الأليمة التي ألمت بالشعب الجنوب افريقي الصديق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي وبصادق مواساتي لفخامتكم ولعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومجددا لكم تضامننا الصادق في هذه الظروف الأليمة.

وختم رئيس الجمهورية تعزيته بالقول: “وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

للإشارة، لقي 73 شخصاً على الأقل، حتفهم في حريق اندلع بمبنى متعدد الطوابق في جوهانسبرغ، أكبر مدينة في جنوب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزي: “اندلع الحريق في ساعات الفجر”. وانتشلت فرق الإنقاذ عشرات من الجثث من داخل المبنى، بينها واحدة لطفل، في حين أصيب 43 شخصاً على الأقل.

وقال أحد مسؤولي الإنقاذ، لـ”العربي الجديد”، إنّ “عدد الضحايا مرشح للارتفاع بعد فحص ثلاثة طوابق من المبنى”.

وأخمد رجال الإطفاء الحريق إلى حدّ كبير، لكن الدخان ما زال يتسرب من نوافذ المبنى الذي تحوّل لونه إلى أسود.