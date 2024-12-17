حريق حديقة التجارب “الحامة” في العاصمة..جديد القضية

من المقرر أن يمثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في محاكمة علنية المتهم الموقوف المدعو “ط.أيوب” المتورط في إضرام النار في حديقة التجارب بالعاصمة، خلال الصائفة الفائتة، حيث خلفت الحادثة إتلاف عدة أشجار وبعض النباتات المتواجدة في الحديقة، قبل أن يتم السيطرة على الوضع في الوقت المناسب وتم إخماء الحريق قبل أن تمتد ألسنته إلى مساحات خضراء أخرى.

وفي ذات الوقت تم ايقاف المتهم وحجز ولاعتين استعملهما في تنفيذ الجريمة. وتم إحالة المتهم ” ط.أيوب” 21 عاما المنحدرة أصوله من دوار ” القوادر” بلدية بلعايبة لولاية المسيلة على المحاكمة لمتابعته في إطار التحقيق بجناية وضع النار العمدي في ملك غابي للدولة.

حيث قرّر رئيس الجلسة اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة المتهم السالف ذكره إلى تاريخ 5 جانفي 2025 بطلب من الدفاع.

كما تأسس في قضية الحال الممثل القانوني لحديقة التجارب كطرف مدني الى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية للمطالبة بتعويضات مالية جبرا بالاضرار اللاحقة بالحديقة.

وقائع القضية

حيث تتلخص وقائع القضية في أنه وبتاريخ 25 أوت 2024، أخطرت مصالح الأمن من طرف أعوان الأمن والوقاية العاملين بحديقة التجارب “الحامة” العاصمة، بوجود حريق إجرامي عمدي. والذي كان ينبعث من أحد الأشجار المتواجدة داخل الحديقة وبعض أوراق الأشجار. التي كانت متساقطة على الأرض.

وعلى جناح السرعة تنقلت عناصر الأمن إلى عين المكان للمعاينة، أين اتضح أن الأمر بفعل فاعل وهو المتهم المدعو “ط. أيوب” الذي تم توقيفه من طرف عون الأمن والوقاية التابع بعدما تلقى بلاغ من أحد الزوار.

كما أنه وعند إخضاع المعني لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته ولاعتين الأولى بيضاء اللون والأخرى صفراء اللون، كانت مخبأة داخل الجيب الأيمن لسترته.

كما اعترف المتهم منذ الوهلة الأولى بالوقائع المنسوبة إليه، وأكد لرجال الشرطة أنه راودته فكرة إضرام النار. على مستوى أشجار الحديقة بواسطة ولاعة كان يحوزها فقام بتنفيذ ذلك كما تم عرض.

واستكمالا لاجراءات التحقيق في ملابسات الجريمة، تم سماع عون الأمن والوقاية المدعو ” ي.سمير”. حيث صرّح أنه بتاريخ الوقائع كان بالحديقة يزاول مهامه. حيث أخطره أحد الزائرين بوجود شخص يقوم بإضرام النار على مستوى الحديقة فقام بالاتصال عبر جهازه للمحطة. وكذا أكد أنه لاحظ في نفس الوقت دخان صاعد من الجهة السفلية لذات الحديقة .

وخلال مجريات التحقيق، استدعى المحققون والد المتهم الموقوف كشاهد. حيث أكد بأن ابنه كانت تصرفاته عادية. إلا أنه ومنذ شهر نوفمبر تغيّرت سلوكاته. وأصبح انطوائيا ولا يخرج من المنزل، كما انقطع عن أداء الصلاة.

في انتظار ما ستفر عنه جلسة محاكمة المتهم من مستجدات ووقائع جديدة.