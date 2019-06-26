حريق داخل عمارة..والسبب قارورة غاز في النعامة

نشب حريق مهول، اليوم الأربعاء، في عمارة، بحي 250 مسكن، في ولاية النعامة.

وتدخلت الحماية المدنية، على الساعة العاشرة صباحا، لإخماد حريق بفعل اشتعال قارورة غاز داخل منزل بالعمارة.

وحسب بيان من وحدة الحماية، فإن الحريق لم يخلف أي خسائر بشرية، إلا المادية الطفيفة.

ودعت الحماية المدنية، إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر لتجنب مثل هذه الحوادث.

المديرية العامة للحماية المدنية .المديرية الحماية المدنية لولاية النعامة .خلية الإعلام والاتصال .تدخلت الوحدة… Publiée par Dpc Naama sur Mercredi 26 juin 2019

وجاء في بيان الحماية المدنية

“المديرية العامة للحماية المدنية ..المديرية الحماية المدنية لولاية النعامة ..خلية الإعلام والاتصال”.

“تدخلت الوحدة الرئيسية لولاية النعامة هذا اليوم 26 جوان 2019 على الساعة 10سا صباحا لإخماد حريق بعمارة”.

“يتمثل في اشتعال قارورة غاز بحي 250 مسكن، تم إخماد الحريق من طرف مصالحنا باستعمال مطفأة وخرطوم مائي 22 مم”.

“- السبب مجهول – الخسائر البشرية لاشيء و المادية طفيفة ،نصائح و ارشادات: اتخاذ الحيطة و الحذر واجب”.