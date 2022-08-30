حريق سوق سطيف.. إصابة عون حماية مدنية واتلاف 50 محلا للحوم

نشب حريق مهول، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، داخل السوق المغطى بوسط مدينة سطيف. الأمر الذي أدى إلى إتلاف 50 محلا لبيع اللحوم. كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن النقيب في الحماية المدنية، أحمد لعمامرة، أن الحريق نشب على الساعة الحادية عشر ليلا. مشيرا إلى أن عملية إخماده تواصلت إلى غاية الثالثة من صباح يوم الثلاثاء.

في حين، أضاف المكلف بالإعلام والاتصال، النقيب أحمد لعمامرة أن 3 فرق قامت بإخماد حريق نشب بالسوق المغطى بوسط سطيف. كما أوضح المتحدث، أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية. باستثناء تعرض عون من الحماية المدنية لإصابات في الظهر تم نقله إلى المستشفى وهو حاليا تحت المراقبة الطبية.

وتم تسخير 70 عنصرا للحماية المدنية بمختلف الرتب و18 شاحنة تدخل، و3 سيارات إسعاف. وذلك بإشراف المدير الولائي للحماية المدنية، العقيد محمد بعاطشية وبحضور والي الولاية كمال عبلة. ومصالح كل من الجزائرية للمياه وشركة توزيع الكهرباء والغاز. وذكرت الحماية المدنية، أن سبب الحريق يعود إلى شرارة كهربائية وفق ما قاله حارس السوق. مبرزا بأن النيران قد امتدت إلى سقف السوق وانتشرت إلى المحلات .

وفتحت من جهتها المصالح الأمنية لإقليم الاختصاص تحقيقا لتحديد أسبابه، بدقة كما جرى توضيحه.

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، من اخماد حريق السلوم بأغبالو الذي اندلع أمس الاثنين.

وفي هذا السياق افادت الحماية المدنية لذات الولاية، في بيان لها انها اخمدت على الساعة 18سا56د، بينما عملية الحراسة لازالت متواصل.