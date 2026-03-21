حريق شقة بالبليدة يتسبب في إجلاء 15 عائلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، زوال اليوم، لإخماد حريق نشب داخل شقة تقع بالطابق الأرضي. لعمارة سكنية بحي 630 مسكن، ببلدية ودائرة بوقرة، ولاية البليدة.

وحسب المعطيات الأولية، فقد تم تسجيل الحريق في حدود الساعة 13:46، حيث سخّرت وحدات الحماية المدنية. إمكانيات مادية وبشرية معتبرة تمثلت في شاحنتي إطفاء وسيارتي إسعاف، قصد السيطرة على ألسنة اللهب. ومنع انتشارها إلى باقي الشقق.

وقد أسفر الحادث عن إجلاء 15 عائلة كإجراء احترازي، بسبب الدخان الكثيف الذي غطّى أرجاء العمارة. دون تسجيل خسائر بشرية إلى حد الساعة.

وتبقى عملية الإخماد متواصلة، فيما تواصل المصالح. المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.