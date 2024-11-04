حريق شقة بالمدية.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 11 مصاباً

ارتفع عدد ضحايا حادث الحريق الذي شبّ مساء اليوم الاثنين، داخل شقة بالمدية إلى 11 مصاباً.

وكانت آخر حصيلة تُشير إلى إصابة 8 أشخاص.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن هذا الحريق الذي شب في شقة بالطابق الثالث لعمارة بحي السلام. بلدية ودائرة المدية، خلّف 11 ضحية.

وأوضح المصدر نفسه أن “الضحايا من جنس أنثى تتراوح أعمارهم من 2 إلى 80 سنة. لهم ضيق في التنفس و صدمة. تم إسعافهم و نقل 5 ضحايا منهم إلى مستوصف مرج شكير و 6 ضحايا إلى مستشفى المدية. كما تم إخماد الحريق. فيما تبقى عملية الإزالة وجرد الخسائر متواصلة”.