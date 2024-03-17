حريق شقة ببرج البحري.. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين
بقلم نادية بن طاهر
لقي شخص حتفه، وأصيب 2 آخرين، إثر حريق شب داخل شقة بالطابق الأرضي لعمارة ببلدية برج البحري في العاصمة.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شب الحريق، داخل شقة بالطابق الارضي لعمارة تتكون من “R+5” بحي 411 مسكن إجتماعي ببلدية برج البحري.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، على الساعة 11سا و28 دقيقة، من أجل إخماد هذا الحريق.
وخلف الحريق وفاة شخص وإصابة 2 آخرين لهما ضيق في التنفس تم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي.
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