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أخبار الجزائر

حريق شقة ببرج البحري.. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين

بقلم نادية بن طاهر
حريق شقة ببرج البحري.. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين
صورة من الأرشيف
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لقي شخص حتفه، وأصيب 2 آخرين، إثر حريق شب داخل شقة بالطابق الأرضي لعمارة ببلدية برج البحري في العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شب الحريق، داخل شقة بالطابق الارضي لعمارة تتكون من “R+5” بحي 411 مسكن إجتماعي ببلدية برج البحري.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، على الساعة 11سا و28 دقيقة، من أجل إخماد هذا الحريق.

وخلف الحريق وفاة شخص وإصابة 2 آخرين لهما ضيق في التنفس تم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي.

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