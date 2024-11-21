حريق شقة في العاصمة..وفاة شخص وإصابة 3 آخرين

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الساعات الأولى من يوم الخميس، وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر حريق شقة بالعاصمة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على الساعة 3:33 صباحا بالطابق الثالث لعمارة تتكون من ط أ+5. وانتشاره لشقة بالطابق الرابع، بحي 133 مسكن بوجمعة تميم ببلدية الدرارية بولاية الجزائر.

وخلف الحريق وفاة شخص و إصابة 03 أشخاص منهم طفل له حروق و شخصين لهما صعوبة في التنفس. وتم إسعاف المصابين و نقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفى من جنس ذكر البالغ من العمر 74 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث.