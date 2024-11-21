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أخبار الجزائر

حريق شقة في العاصمة..وفاة شخص وإصابة 3 آخرين

بقلم أسماء.ع
حريق شقة في العاصمة..وفاة شخص وإصابة 3 آخرين
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سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الساعات الأولى من يوم الخميس، وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر  حريق شقة بالعاصمة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على الساعة 3:33 صباحا  بالطابق الثالث لعمارة تتكون من ط أ+5. وانتشاره لشقة بالطابق الرابع، بحي 133 مسكن بوجمعة تميم ببلدية الدرارية بولاية الجزائر.

وخلف الحريق وفاة شخص و إصابة 03 أشخاص منهم طفل له حروق و شخصين لهما صعوبة في التنفس. وتم إسعاف المصابين و نقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفى من جنس ذكر البالغ من العمر 74 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث.

رابط دائم : https://nhar.tv/q5NN7
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