حريق ضخم في البحر يلتهم آلاف السيارات

إلتهم حريق ضخم، إندلع فجر اليوم الأربعاء على متن سفينة لشحن السيارات قبالة السواحل الهولندية، 3000 سيارة، وتوفي شخص على الأقل من طاقهمها.

وكانت سفينة الشحن متجهة من ميناء بريمين في ألمانيا، إلى مصر. حيث حاول أفراد الطاقم إخماد الحريق لكنهم فشلوا في ذلك.

واشتعلت النيران في السفينة “فريمانتل هايواي” المسجلة في بنما، على بعد 50 كم شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا.

وفاقم من الحريق وجود الحمولة التي تصل إلى 3000 سيارة، مما جعل السيطرة على النيران صعبة للغاية.

واستعان خفر السواحل بمروحيات وقوارب الإنقاذ لإجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصا.

ولا يزال سبب الحريق غير معروف، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن اشتعال النيران في سيارة كهربائية على متن السفينة هو السبب.