حريق ضخم في كاتدرائية نانت التاريخية غرب فرنسا

تمكنت فرق الإطفاء من “تطويق” حريق نشب في كاتدرائية مدينة نانت الواقعة غرب فرنسا، وفق ما أعلنت عنه صباح اليوم السبت.

وحسب موقع “فرانس 24″، قال مدير قسم الإطفاء الجنرال لوران فرلاي، خلال إحاطة إعلامية أمام الكاتدرائية إنّ “الأضرار تركزت على الأرغن الكبير الذي يبدو أنه دمّر بالكامل”.

موضحا بأن “المنصة التي يقع عليها غير مستقرة إطلاقا وقد تنهار”.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم الإبلاغ عن الحريق، عند الساعة 07.44 صباحا، ليتم إرسال 60 من رجال الإطفاء إلى المكان.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يندلع فيها حريق في هذه الكاتدرائية.

ويأتي هذا، بعد ما يزيد على عام من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم برجها الرئيسي، ودمره تماما.