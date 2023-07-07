حريق ضخم يلتهم مصنع في البليدة

تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية البليدة، فجر اليوم الجمعة، لأجل إخماد حريق شب بمصنع الأثاث العصري المتواجد بشارع دحماني بالصومعة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تقدر مساحة المصنع بـ4500 متر مربع. ولا تزال عملية الإطفاء مستمرة منذ الخامسة والنصف مساء.

وأكد البيان، أن الحريق متحكم فيه ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

وسخرت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، كل من وحدة قطاع الحماية المدنية الصومعة. بالتدعيم من الوحدة الرئيسية ووحدات كل اولاديعيش، بوعينان، بوفاريك، وادي العلايق، العفرون بوقرة، ومفتاح، من أجل إخماد الحريق.

وتم تجنيد 15 شاحنة تدخل، وسيارة اسعاف، وسيارتي اتصال، وحافلة، و54 عون حماية مدنية، و08 رقيب.

ويقود عمليات التدخل، مدير الحماية المدنية لولاية البليدة العقيد مرزاق باشي.