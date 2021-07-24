حريق غابة البليدة.. 4 مواقد كبيرة بالمنطقة وتدخل الفرق الجوية للحماية

إندلع حريق غابة بمنطقة واحد بلاط ببلدية الشريعة في البليدة، فجر اليوم السبت، حيث تدخلت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة على الساعة الرابعة والنصف لأجل هذا الحريق.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، توجد 4 مواقد كبيرة للحريق في المنطقة، فيما تم تسخير الفرق الجوية للحماية للمساهمة في إطفاء الحريق.

وتدخلت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة على الساعة 04 سا و 30 د صباحا من أجل حريق غابة بمنطقة واحد بلاط بلدية الشريعة.

وتم تدخل الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية البليدة وكل من الوحدات : البليدة، وأولاديعيش، وبوعرفة والمركز المتقدم باب الجزائر تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البليدة في عين المكان، وكذا مصالح الغابات لذات الولاية للتدعيم

كما حضر بعين المكان، والي البليدة والمدير العام للحماية المدنية ومدير العام للغابات وقائد العملياتي الناحية العسكرية الأول وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وحسب ذات البيان، فقد تم القيام بعملية الحجز الكلي لفرق التدخل مع إمكانية الاستعانة بالفرق المتواجدة في حالة راحة.

وتدخلت الفرقة الجوية للحماية المدنية على الساعة 09 سا و 15 د بمروحيات للتدعيم في إخماد الحرائق، وتم وضع كافة وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة المجاورة في حالة تأهب قصوى للتدخل.

هذا وتم دعم الفرق المتدخلة، من 4 ولايات، متمثلة في وحدة الحميز وتيبازة والمدية والبويرة، وكذا طائرتي هليكوبتر تابعة للحماية المدنية.

وأكد البيان في الأخير، إن جهود الإخماد ما تزال متواصلة في عين المكان، إلى غاية السيطرة على هذا الحريق.