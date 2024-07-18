حريق غابة الحمام ببجاية.. إيداع شخص ووضع آخر تحت الرقابة

تم إيداع الحبس المؤقت شخصين اثنين مشتبه فيهما في إندلاع حريق في غابة الحمام ببلدية بوخليفة دائرة تيشي ولاية بجاية، حسبما ورد في بيان صدر اليوم الخميس عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بجاية.

واستنادا لذات البيان فإنه “وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الرأي العام، أنه بتاريخ 2024/07/16 إندلع حريق في غابة الحمام ببلدية بوخليفة دائرة تيشي ولاية بجاية. وقد أفضى التحقيق الابتدائي إلى توقيف مشتبه فيهما ( 02 )”.

وأضاف البيان، أنه تم بتاريخ اليوم 2024/07/18 تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضدهما بجناية وضع النار عمدا في أشياء أدت إلى إمتداد النار في الأملاك العمومية و الخاصة طبقا للمادة 139 من القانون المتعلق بالغابات و الثروات الغابية.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهم الرئيسي الحبس

المؤقت، ووضع متهم تحت التزامات الرقابة القضائية.

وكانت مصالح الدرك الوطني، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن إيقاف شخصين متورطين في حريق غابة الحمام في بلدية بوخليفة بولاية بجاية.

وبحسب إفادات جهاز الدرك، فإنّ التحقيقات أفضت إلى توقيف شخصين عمرهما 60 و76 عاماً، وتوبعا بجناية “إضرام النار عمداً في أشياء مملوكة وامتدادها لأملاك الغير”.