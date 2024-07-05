حريق غابة بولاية أم البواقي

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية وبدعم من 5 وحدات ثانوية والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية أم البواقي والرتل المتنقل لولاية خنشلة.

العملية تمت بالتنسيق مع الدعم الجوي للطائرات الحماية المدنية، وطائرة للجيش الوطني الشعبي وذلك على الساعة 11سا14د، من أجل إخماد حريق غابة بالمكان المسمى بئر خشبة بجبل سيدي رغيس، بلدية ودائرة أم البواقي.

كما تم الإخماد النهائي للحريق، فيما تبقى فرق الإطفاء في حراسة أمنية.

ومن جهة اخرى تم تنصيب مركز قيادة ثابت على مستوى جبل سيدي رغيس.