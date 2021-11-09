حريق في النيجر.. وفاة 26 طفلا داخل مدرسة

لقي 26 طفلا على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرين في حريق نشب داخل مدرسة بمنطقة مارادي جنوب النيجر.

وقال حاكم المنطقة “شايبو أبو بكر”، أن الأطفال ضحايا الحريق يدرسون في المرحلة الإبتدائية تتراوح أعمارهم ما بين 5 و6 سنوات. كما أصيب 13 طفلا بجروح منهم 4 أطفال في حالة خطيرة جدا.

كما صرح ذات المسؤول لوسائل الإعلام أن الأسباب التي أدت إلى إندلاع هذا حريق المدرسة لا تزال غامضة. وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول هذه الحادثة التي أودت بحياة 26 طفلا.

وفقا للأمم المتحدة، فإن النيجر التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، تعد واحدة من أفقر البلدان في العالم ولديها واحدة من أدنى معدلات معرفة القراءة والكتابة في إفريقيا.

وبسبب انخفاض ميزانية التعليم، لا يوجد عدد كاف من المدارس في البلاد والعديد منها عبارة عن إنشاءات مؤقتة مصنوعة من الخشب أو القش أو الحديد المموج وفي بعض المناطق الريفية تقام الدروس تحت ظلال الأشجار.

في أفريل، قضى 20 تلميذا في حريق اندلع في صفوف دراسية في حي شعبي في نيامي. وبهدف معالجة نقص الفصول الدراسية، تبني السلطات في النيجر التي تعد من أفقر دول العالم، آلاف الأكواخ من القش والخشب. حيث يتلقى التلاميذ حصصهم الدراسية وأحيانا يجلسون على الأرض.

وتتكرر حرائق هذه الأكواخ المبنية بمواد قابلة للاشتعال لكنها نادرا ما تسفر عن ضحايا. وقد وعد رئيس النيجر محمد بازوم أخيرا باستبدال تلك المواد بأخرى صلبة.

وقال إيسوفو أرزيكا الأمين العام لنقابة الأساتذة في النيجر إنه بعد حريق نيامي، “لفتنا انتباه السلطات إلى الخطر الذي تشكله هذه الصفوف الدراسية المصنوعة من القش”.

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