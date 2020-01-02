حريق في خزانات البلاستيك بالمنطقة الصناعية بالشلف

نشب حريق مهول، خلال الساعات الأولى من يوم الخميس، بالمنطقة الصناعية، وادي سلي في الشلف.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحريق الذي اندلع في حدود الساعة الواحدة صباحا، أتى على في مجموعة من الخزانات البلاستيكية.

وتحتوي الخزانات، على مادة أولية لصناعة البلاستيك بمؤسسة “sotu plast”.

وأحدث الحريق، هلع وخوف كبيرين بالمنطقة، وسخرت الحماية المدنية، 3 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.

بالإضافة إلى 15 عون بمختلف الرتب لاحتواء الحريق ومنع انتشاره لباقي مرافق المؤسسة والمؤسسات المجاورة.

وانتهت العلمية دون تسجيل خسائر بشرية.