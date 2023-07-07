قناة النهار حريق في قسنطينة يتسبب في إتلاف محاصيل القمح بقلم قناة النهار نشر في 07 جويلية 2023 - 12:34 حرائق شارك غرِّد أرسل 32 0 حريق في قسنطينة يتسبب في إتلاف محاصيل القمح رابط دائم : https://nhar.tv/ICLdj اقرأ أيضا تيارت : أراء متباينة حول سعر الأضحية قناة النهار 21 جوان جيل الإستقلال يتغنى ببطولات أجداده الشهداء والمجاهدين قناة النهار 06 جويلية المسيلة: "الموس البوسعادي" المطلوب رقم واحد أيام قبل عيد الأضحى قناة النهار 24 جوان طالع هابط: شاهد معاناة الفلاح بسبب اللامبالاة في تيارت قناة النهار 25 جوان عبد الحميد ترغيني: السياحة ليست فنادق 5 نجوم فقط لأن السائح الأجنبي لا يبحث عن تلك الرفاهية الكبيرة قناة النهار 19 جوان وصول أول فوج للحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة بعد إتمام مناسك الحج قناة النهار 02 جويلية رئيس الجمهورية :"مشاريع تحلية مياه البحر جات في وقتها" قناة النهار 05 جويلية طالع هابط: مياه الصرف الصحي تحتل حي مرج الذيب بسكيكدة أمام أعين السلطات قناة النهار 25 جوان برج بوعريريج: معتقل "رأس الوادي".. جدران شاهدة على بشاعة المستعمر قناة النهار 03 جويلية موجة حر على المناطق الشمالية .. التفاصيل قناة النهار 07 جويلية