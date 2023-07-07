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قناة النهار

حريق في قسنطينة يتسبب في إتلاف محاصيل القمح

بقلم قناة النهار
حريق في قسنطينة يتسبب في إتلاف محاصيل القمح
حرائق
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حريق في قسنطينة يتسبب في إتلاف محاصيل القمح

رابط دائم : https://nhar.tv/ICLdj
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