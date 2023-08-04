حريق في مخزن للقماش بالطابق الأرضي لمنزل بالعلمة في سطيف

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة لإخماد حريق بحي عنان بلدية العلمة في سطيف نشب في مخزن للقماش بالطابق الأرضي لمنزل.

وحسب ذات المصالح الحريق وقع في حدود الساعة 08 و38د من صبيحة اليوم بحي عنان بلدية العلمة في مخزن للقماش بالطابق الأرض لمنزل.

أين تم إسعاف امرأة 40 سنة تعرضت لضيق في التنفس ثم نقلها إلى المستشفى. وتسبب الحريق في احتراق حوالي 200 لفافة قماش واتلاف أخرى وتم حماية معظم المخزون والطابق العلوي من البناية والجوار.