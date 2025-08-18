حريق في منزل بميلة يخلّف إصابة شخصين

شبّ حريق في بناية سكنية مكونة من طابق أرضي وطابقين علويين بقرية مشتة عين شريفة الدرادر، في ولاية ميلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت فرق الحماية المدنية على الساعة 13:13 لإخماد الحريق ومنع انتشاره. وتمكنت من السيطرة عليه.

وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثالثة، ووُصفت حالتهما بالخطيرة.

وسارعت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهما على الفور إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.