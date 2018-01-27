حريق مجهول المصدر يلتهم مسكنا كاملا في ميلة

أخبار الجزائر
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حريق مجهول المصدر يلتهم مسكنا كاملا في ميلة
بقلم سفيان بوعون

أتت ألسنة نيران إشتعلت دون سابق إنذار، بمسكن تقطنه عائلة زروق ببلدية شلغوم العيد بولاية ميلة.

وأتلف الحريق كل ما يحتويه المسكن الذي يعود إستغلاله لثمانينيات القرن الماضي، بإعتباره من المساكن الجاهزة المصنوعة.

كما إمتدت النيران إلى كافة المستلزمات المنزلية بما فيها قوت العائلة من مصاريفها الشهرية.

وتدخلت مصالح البلدية والدائرة ليتم تحويل المتضررين نحو مسكن تابع لمصالح البلدية، بإنتظار إيجاد حل سريع لمستقبل الأسرة.

وقد تمكن الجيران، من إخراج وإنقاذ عجوز في العقد الثامن، وطفل لم يتعدى العاشرة من عمره .

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