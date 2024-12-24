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حريق محطة خروبة.. إصابة 3 أشخاص

بقلم نادية بن طاهر
حريق محطة خروبة.. إصابة 3 أشخاص
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أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في الحريق الذي اندلع صباحا على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بولاية الجزائر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم اخماد الحريق ومنع انتشاره، فيما لا تزال عملية التبريد والحراسة متواصلة.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، من أجل إخماد حريق شب على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة.

وخلف الحريق إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى مصطفى باشا.

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