حريق مخزن مصنع الحليب ببورقيقة.. إيداع 3 متهمين الحبس المؤقت و3 أخرين تحت الرقابة القضائية

أصدرت نيابة الجمهوريةلدى محكمة حجوط بيانا للرأي العام بخصوص حريق مخزن مصنع الحليب ببورقيقة ولاية تيبازة.

وأوضحت محكمة حجوط انه على إثر نشوب حريق يتاريخ 31 جانفي 2024 على مستوى التبريد والتخزين بمخزن تابع لديوان الحليب في بورقيقة بتيبازة افضى لخسائر مادية معتبر.امرت بيابة العامة بفتح تحقيق إيتدائي في ظروف الحريق وملابساته.

وأسفرت تحقيقات الشرطة إلى وجود إهمال واضح تسبب في إتلاف المخزن وكميات معتبرة من بودرة الحليب بسبب الحريق

كما تم تقديم 15 متهما تم تقديمهم للنيابة بمحكمة حجوط بتيبازة بتهمة التبديد والإهمال المؤدي إلى تلف وضياع أموال عمومية

وبعد إستجواب المتهمين من طرق قاضي التحقيق الذي امر بإيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت في قضية حريق بمخزن تابع لديوان الحليب في بورقيقة بتيبازة

كما امر بوضع ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية تحت الرقابة القضائية، و9 آخرين في حالة إفراج.