حريق مخزن ورقلة.. وفاة 3 أشخاص وإجلاء 45 آخرين كانوا عالقين في الطابق العلوي

توفي 3 أشخاص، وتم إجلاء 49 آخرين كانوا عالقين في الطابق العلوي لبناية، إثر إندلاع حريق داخل مخزن التجهيز والإطعام متعدد الخدمات، ببلدية حاسي مسعود، في ورقلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إسعاف 25 شخصا، ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وكانت اسعافات الحماية المدنية، قد تدخلت زوال اليوم السبت، من أجل إخماد حريق اندلع داخل مخزن التجهيز والإطعام متعدد الخدمات، ببلدية حاسي مسعود.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل الميداني، 4 شاحنات إطفاء، وشاحنة إخماد الحرائق المحروقات، و5 سيارات إسعاف.