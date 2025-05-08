حريق مستشفى بعين الدفلى..مديرية الصحة تصدر بيانا

أصدرت مديرية الصحة بعين الدفلى تصدر بيانا بشأن الحريق الذي اندلع داخل مستشفى مكور حمو صباح اليوم على مستوى مصلحة التوليد.

وجاء في البيان “على إثر الحريق الذي نشب صباح هذا اليوم 08 ماي 2025 في حدود الساعة الثانية عشر و خمسة و أربعون دقيقة (00:45) على مستوى مصلحة التوليد بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد مكور حمو عين الدفلى. ننهي إلى علم الجميع أن الحادث تم التحكم فيه والسيطرة عليه وهذا بتدخل مصالح الحماية المدنية.”

واضاف البيان” الحريق لم يسفر عن تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية بإستثناء إحتراق بعض الأسرة و المستلزمات الطبية. ونطمئن جميع عائلات المرضى أن حالتهم الصحية جيدة.

كما جتاء في البيان ” نعلمكم بتحويل جميع النشاطات الصحية طبية و جراحيةنحو المؤسسة العمومية الاستشفائية المجاهد المرحوم ماجن بن ميرة المدعو بن ميرة بعين الدفلى”.