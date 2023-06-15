حريق مستودع بورشة للرخام” في المنطقة الصناعية بالجلفة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، في حدود الساعة 13 سا 51 د إثر نداء من طرف مواطن لأجل نشوب حريق مستودع بمساحة حوالي 170 متر مربع به 4 خزانات للزيوت ذات سعة تقارب 7 الاف لتر للخزان الواحد، وذلك على مستوى ورشة “رخام” بالمنطقة الصناعية بالجلفة.

اين تم تسخير وسائل بشرية ومادية تمثلت في 50 ضابط وعون و9 شاحنات اطفاء و سيارة اسعاف. كما سجلت مصالحنا اصابة شخص اصابة خفيفة يبلغ من العمر 41 سنة تم تقديم له الإسعافات الأولية اللازمة وتحويله الى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.

وتم تسجيل خسائر مادية معتبرة.

عملية الاطفاء دامت مدة ساعتين أين تمكنت مصالحنا من اطفاء الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشار النار للمؤسسات المجاورة. العملية شاركت فيها كل من مؤسسة تسيير الردم التقني، الشركة الجزائرية للمياه، مصالح البلدية، جهود من طرف المواطنين بصهاريج الماء الخاصة والمصالح الامنية.