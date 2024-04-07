حريق مصنع رايلان بعنابة.. إصابة شخص وإخماد الحريق نهائيا

سجلت مصالح الحماية المدنية، إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، إثر الحريق المهول الذي شب بمستودع للتخزين بمصنع رايلان للأجهزة الكهرومنزلية بالمنطقة الصناعية الصرول بلدية البوني بولاية عنابة.

وأوضحت ذات المصالح، أنه تم اخماد الحريق نهائيا على الساعة 02سا44د. فيما سجل إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية تم إسعافه و نقله للمستشفى المحلي.

وتم تسخير لهذه العملية 17 شاحنة تدخل،05 سيارات اسعاف منها واحدة طبية. شاحنة السلم الميكانيكي، وتبقى عملية الحراسة متواصلة، حسب مصالح الحماية المدنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور