قناة النهار حريق منزل يخلف خسائر مادية في ساعات متأخرة من الليل بسيدي بلعباس بقلم النهار أونلاين نشر في 08 ماي 2023 - 13:36 شارك غرِّد أرسل 67 0 شهد مسكن بالطابق الرابع بحي الروشي بولاية سيدي بلعباس. حريق مهول كما تم تسجيل خسائر مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ja4pq اقرأ أيضا لشطر عبد العزيز: صديقي حقرني بالعين ومن هنا قررت ننجح ونغير حياتي وحياة عائلتي للأفضل قناة النهار 03 ماي خنشلة : حسين..تلميذ تعرض لحادث إعتداء بحمض الأسيد تسبب في فقدان بصره قناة النهار 26 أفريل طالع هابط: شاهد مفخرة الجزائر.. تكريم قراء القرآن عبد العزيز سحيم و عماد ناعوس قناة النهار 23 أفريل رمضان مع هشام كوك : حلويات خفيفة ظريفة سهلة التحضير قناة النهار 18 أفريل تيارت: تواصل نفوق المواشي "117" رأس نافقة لحد الساعة..الموالون يستغيثون قناة النهار 24 أفريل وزير الري: ملف عودة الجزائرية للمياه للتسيير قيد الدراسة وهو يسير بوتيرة جيدة قناة النهار 01 ماي أبطال الدّامة رؤوف وبلال خلّطوها بالشطيح في بلاطو النهار قناة النهار 22 أفريل صريح جدا: هكذا يعتذر الجزائريون عند الخطأ قناة النهار 27 أفريل عبد الكريم: كي تخسر حاجة أنا لي نصنعها وعندي حلم مازال ما حققتوش قناة النهار 26 أفريل شوفو حكايتي / قصة أقرب إلى الخيال .. شاب يختفي في ظروف غامضة و أم تبكي بحرقة على إبنها..ترقبوها قناة النهار 28 أفريل