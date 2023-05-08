إعــــلانات
قناة النهار

حريق منزل يخلف خسائر مادية في ساعات متأخرة من الليل بسيدي بلعباس

بقلم النهار أونلاين
حريق منزل يخلف خسائر مادية في ساعات متأخرة من الليل بسيدي بلعباس
  • 67
  • 0

شهد مسكن بالطابق الرابع بحي الروشي بولاية سيدي بلعباس. حريق مهول كما تم تسجيل خسائر مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية. 

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Ja4pq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر