حريق مهول اتى على 6 محلات تجارية في حي بن شرقي بقسنطينة

شب مساء اليوم حريق مهول اتى على 6 محلات تجارية على مستوى الطريق الوطني رقم 27 بقرب من مدخل حي بن شرقي بقسنطينة.

وإندلع الحريق بكل من محل لبيع الأقمشة، 4 محلات لبيع قطع الغيار الكهرو منزلية و محل لبيع الأسلاك كهربائية ولحسن الحظ الحريق لم يخلف خسائر بشرية ماعدا الخسائر المادية التي تمثلت في احتراق كلي للمحلات.

هذا وتدخلت إسعافات الحماية المدنية لكل من الوحدة الرئيسية علي منجلي، سيساوي سليمان،حامة بوزيان، ديدوش مراد ،المركز المتقدم وسط المدينة والمركز المتقدم مصنف عبد الرحمان من اجل عملية الاخماد مع القيام بعملية الحراسة حتى التأكد من الإخماد التام للحريق.

وقد سخر لهذه العملية 2 سيارة اسعاف، سيارة اسعاف طبية ،12 شاحنةاطفاء و50 عون من مختلف الرتب وطبيب وبإشراف لمدير الحماية المدنية .

وتنقلت السلطات المحلية للولاية ممثلة في والي الولاية والسلطات الامنية الى مكان الحريق و تقدم الدعم المعنوي اللازم لاصحاب المحلات