حريق مهول بشركة إنتاج الغاز GNL1 التابعة لسوناطراك بوهران

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شب مساء اليوم حريق مهول بالمنطقة الصناعية التابعة لسوناطراك بمنطقة بطيوة، حيث نشب الحريق بشركة إنتاج الغاز GNL1 التابعة لسوناطراك.
أقدم تلميذ فشل في اجتياز شهادة التعليم المتوسط يبلغ من العمر 15 سنة على وضع حد لحياته شنقا داخل احد الغرف بالمنزل بحي النزلة عاصمة…
كشف مساء اليوم التلميذ النابغة إلياس زياني، ابن مدينة عين التوتة بولاية باتنة، صاحب أعلى معدل على المستوى الوطني
في امتحان شهادة البيام، بـ19.69، عن حلمه…
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