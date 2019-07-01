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حريق مهول بشركة إنتاج الغاز GNL1 التابعة لسوناطراك بوهران

أخبار الجزائر
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حريق مهول بشركة إنتاج الغاز GNL1 التابعة لسوناطراك بوهران
بقلم كريم سواق

شب مساء اليوم حريق مهول بالمنطقة الصناعية التابعة لسوناطراك بمنطقة بطيوة، حيث نشب الحريق بشركة إنتاج الغاز GNL1 التابعة لسوناطراك.


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