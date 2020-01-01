حريق مهول بمركز فرز الطرود والرسائل بمركز بريد في عنابة

نشب حريق مهول، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بمركز تجميع وفرز الطرود والرسائل التابع لبريد الجزائر بوسط مدينة عنابة.

وتسبب الحريق بحسب مصادر “النهار أونلاين” في إتلاف واحتراق العديد من الرسائل والطرود.

وأعلنت مصالح المناوبة لمديرية الحماية المدنية بعنابة أنها سجلت تدخلا لمصالحها على مستوى مركز فرز البريد والمواصلات بشارع ما قبل الميناء وسط مدينة عنابة.

وأوضح نفس المصدر أنه لدى وصول أعوان الحماية المدنية تبين وجود حريق بقسم فرز الرسائل والطرود، الواقع بالطابق الأرضي لبناية من 7 طوابق تابعة لبريد الجزائر.

وانتشرت ألسنة اللهب على مساحة تقارب 10 متر مربع، فيما تم تسخير 26 عونا وضابط حماية مدنية لمحاصرة الحريق وإخماده ومنعه من الإنتشار.

وجرى تسجيل خسائر مادية تمثلت في احتراق 3 رفوف خشبية، وحزم من الطرود البريدية التي لم يتم تحديد عددها، إلى جانب ثلاجة من الحجم الكبير وتوصيلات كهربائية.

وتمكن أعوان الحماية من إنقاذ بعض الممتلكات من بينها 89 طردا بريديا ومكتبا إداريا وأربعة سيارات منها سيارتان تابعتان لمصلحة البريد.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف وملابسات الحريق.