حريق مهول بمصنع أدوية في بومرداس

نشب، فجر اليوم الثلاثاء، حريق مهول داخل مصنع لإنتاج الأدوية، في ولاية بومرداس.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة، “تدخلت مدعمة من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل و الحماية المدنية لولاية الجزائر على الساعة 3 سا 40 د، من اجل إخماد حريق شب داخل مصنع لإنتاج الأدوية”. “بمنطقة الصناعية (أولاد علي), ببلدية ودائرة خميس الخشنة”.

وأفادت الحماية، أنها تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء المصنع. وتم إخماد الحريق كليا و منعه من الانتشار دون تسجيل أي خسائر بشرية

وتم تسخير للعملية، 14 شاحنات إطفاء، شاحنة سلم ميكانيكي ، سيارة اسعاف.