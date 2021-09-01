حريق مهول بمصنع الحلويات بتسالة المرجة

شب حريق مهول على مستوى شركة دادا لصنع الحلويات و الشكولاطة بمنطقة سيدي عباد تسالة المرجة ولاية الجزائر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة أنه على اثر هذا الحريق تم خروج 4 شاحنات إطفاء على الساعة 23 سا و 25 د من وحداتها الأصلية بولاية البليدة من بينها شاحنة لإطفاء الحرائق الدسمة و البترولية كتدعيم للوحدات المتدخلة في عين المكان.

وأضاف البيان، أنه تم وضع كل من وحدة بوفاريك، بني مراد، شفة و الوحدة الرئيسية في حالة تأهب في حالة الحاجة للتدخل.

بالإضافة الى وضع الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات لولاية البليدة في حالة تأهب في حال استدعت للضرورة للتدخل.