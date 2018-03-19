حريق مهول بمصنع الحليب في قسنطينة

شبّ حريق مهول على جزء من مصنع الحليب “ملبنة نوميديا” بولاية قسنطينة.

وأفادت مصادر “النهار”، أنّ مصنع الحليب هو الأكبر من نوعه بالجهة الشرقية ويمول ولاية قسنطينة والمناطق المجاورة لها.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الحريق اندلع عند الساعة الرابعة والنصف صباحا على مستوى وحدتي إنتاج القشدة والتعليب.

وكذا التخزبن وتبلغ مساحتهما حوالي 1100 متر مربع.

خاصة وأن الحريق أتى على جزء كبير من الوحدتين وتسبب في خسائر مادية كبيرة أما عن الأسباب فلا تزال مجهولة.

ليتم فاح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحريق من طرف المصالح المعنية.