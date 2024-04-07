حريق مهول بمصنع رايلان للاجهزة الكهرومنزلية بالبوني في عنابة

‏شب حريق مستودع للتخزين بمصنع رايلان للاجهزة الكهرومنزلية بالمنطقة الصناعية الصرول بلدية البوني في عنابة.

وحسب بيان مصالح الحمايةالمدنية تدخلت على الساعة 23سا43د من أجل اخماد حريق مستودع للتخزين داخل مصنع بالمنطقة الصناعية الصرول التابعة إداريا لبلدية ودائرة البوني.

كما تم تسخير للعملية 7 شاحنات تدخل، وكذا 2 سيارة اسعاف منها واحدة طبية، بالإضافة إلى شاحنة السلم الميكانيكي.

فيما لاتزال عملية متواصلةالاخماد إلى حد الساعة .