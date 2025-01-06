حريق مهول داخل محطة وقود في تمنراست

اندلع حريق مهول، مساء اليوم الاثنين، داخل محطة وقود في تمنراست.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق شبّ في محطة الخدمات بحي تهقارت. نجم عنه احتراق سيارة وانتقال ألسنة اللهب إلى مضخة توزيع الوقود.

وأسفر الحريق عن احتراق كلّي لسيّارة ومضخة وقود، وسقف محطة الخدمات. فيما لم تسجل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وقد جنّب التدخل الفوري والفعال للحماية المدنية كارثة كبيرة في المنطقة، إذ سخّرت للعملية 3 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف وسيارة اتصال و14 عوناً.