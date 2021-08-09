قناة النهار حريق مهول في عزازقة بمنطقة بين قريتي الشرفة و ايت بوعدة بقلم النهار أونلاين نشر في 09 أوت 2021 - 22:41 شارك غرِّد 65 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970573 اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي يذرف الدموع ويتأثر بسبب معاناة مرضى الكوفيد في المستشفيات بسبب نقص الأكسجين قناة النهار 27 جويلية ألو فارس: محنشة .. وكيكة بالكريمة..بنة ولا أروع قناة النهار 08 أوت الصيف يحلى معنا/ السوشي.. طبق اليابانيين الأشهر وعشق الأجانب قناة النهار 09 أوت تساؤلات: وزارة التربية تقرر تخفيض معدل النجاح في البكالوريا إلى 9.52 من 20 قناة النهار 22 جويلية