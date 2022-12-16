حريق مهول في فرنسا يودي بحياة 10 أشخاص بينهم أطفال

لقي 10 أشخاص حتفهم، بينهم 5 أطفال، إثر اندلاع حريق صباح اليوم الجمعة، في بناية سكنية في فون فلان قرب مدينة ليون بفرنسا.

وأقالت السلطات المحلية في منطقة ليون ورون الفرنسية، إن سبب الحريق لم يعرف بعد. وأن نحو 170 إطفائيا في موقع الحادث.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح، الجمعة، في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق.

وقال الوزير المنتدب المسؤول عن المدن والإسكان أوليفييه كلاين عبر تويتر إنه “طلب من السلطات المحلية تأمين الدعم”. وأنه “سيتوجه إلى المكان ليكون إلى جانب السكان”.

وحسب قناة “بي أف أم” الفرنسية، إندلع حريق في وقت مبكر من صباح الجمعة. ولقي خمسة أطفال على الأقل حتفهم في النيران.

وأشارت القناة إلى أن أربعة أشخاص في حالة حرجة وأصيب 10 آخرون بجروح طفيفة، من بينهم اثنان من رجال الإطفاء.