حريق مهول في هذه الأثناء بأعالي غابات الساكت بإقليم بلدية بجاية

اندلع حريق مهول ،في هذه اللحظات، بأعالي غابات الساكت بإقليم بلدية بجاية.

اين تتسع مساحة النيران، نحو المناطق المأهولة بعش الباز وبوليماط إلى غاية الحدود مع بلدية توجة.

هذا وتواصل فرق الإطفاء للرتل المتحرك للحماية المدنية، لبجاية عملية إطفاءحريق مهول شب بغابة الساكت المطلة على الواجهة البحرية.

اين تتواجد عدة سكنات، فيما خرج المواطنون أيضا لمساعدة افراد الحماية المدنية لمنع تقدم ألسنة النيران الى القرب من المنازل.

هذا وسجلت قبل ساعات نشوب حرائق أخرى بغابة تيشي ايث عتيق ببلدية درقينة. سجلت بالمرتفعات مما لا يشكل خطرا على حياة السكان.

ولا تزال عملية الاخماد متوصالة بكل من مهوي بلدية تيشي عش الباز بلدية بجاية.