حريق مهول يأتي على  شقة بتيبازة

نشب صبيحة اليوم الأحد، حريق مهول على مستوى شقة في الطابق الرابع 04 بالمكان المسمى حي 56 مسكن بلدية ودائرة تيبازة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تيبازة ، اليوم على الساعة 03 سا و 28 د. من أجل إخماد حريق نشب في شقة بالطابق الرابع 04 بالمكان المسمى حي 56 مسكن بلدية و دائرة تيبازة.

الحادث خلف ضحية واحدة من جنس أنثى تعاني من ضيق في التنفس. في حين تم إخماد الحريق و منعه من الإنتشار.

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