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أخبار الجزائر

حريق مهول يأتي على  شقة بتيبازة

بقلم عايدة.ع
حريق مهول يأتي على  شقة بتيبازة
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نشب صبيحة اليوم الأحد، حريق مهول على مستوى شقة في الطابق الرابع 04 بالمكان المسمى حي 56 مسكن بلدية ودائرة تيبازة.

وتدخلت  الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تيبازة ، اليوم على الساعة 03 سا و 28 د. من أجل إخماد حريق نشب في شقة بالطابق الرابع 04 بالمكان المسمى حي 56 مسكن  بلدية و دائرة تيبازة.

الحادث خلف ضحية واحدة من جنس أنثى تعاني من ضيق في التنفس. في حين تم إخماد الحريق و منعه من الإنتشار.

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