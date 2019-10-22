حريق مهول يأتي على شقة من 3 غرف وسط العاصمة

تسبّب حريق مهول اندلع، أمس، بشقة على مستوى شارع علي عزيل بمقابل شارع رضا حوح وسط العاصمة.

في حالة من الهلع والخوف وسط السكان والمارة، في حين قامت مصالح الحماية المدنية بإسعاف ثلاثة أشخاص .

أصيبوا بصعوبة في التنفس بعين المكان كشف الملازم، بن خلف الله خالد، المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر .

في اتصال بـ«النهار»، أمس، أن المصالح المعنية تدخلت، أمس في حدود الساعة الثامنة صباحا، لإخماد ألسنة النيران.

بعد اندلاع حريق مهول في شقة مكونة من ثلاثة غرف بشارع علي عزيل بمقابل شارع رضا حوحو وسط العاصمة.

وأضاف المتحدث بأن الحريق أتى على كافة الأثاث والمفروشات بالشقة، مسببا خسائر مادية.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لتفادي وصول ألسنة اللهب للشقق المجاورة، خاصة بعد حالة الهلع والخوف.